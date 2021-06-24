Иск Земфиры к Евгению Гришковцу поступил в суд Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Иск певицы Земфиры о компенсации морального вреда на 1,5 млн рублей к писателю Евгению Гришковцу поступил в Центральный районный суд Калининграда. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Центральный районный суд (Калининграда) зарегистрировал иск Рамазановой к Гришковцу", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что певица требует от писателя 1,5 млн рублей компенсации морального вреда за высказывания относительно ее творчества в эфире канала "Дождь" и опровержения. В суде ТАСС подтвердили эти данные.

По данным телеканала "Дождь", певица Земфира требует опровержения высказываний Гришковца в выпуске программы "Би Коз" от 27 мая относительно ее альбома "Бордерлайн". Сам писатель заявил, что сожалеет о своих резких высказываниях относительно творчества певицы и готов принести ей извинения.

По данным Центрального районного суда Калининграда, в обоснование требований о компенсации морального вреда певица указала, что Гришковец, давая интервью ведущему программы "Би Коз", высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвал ее "наркоманкой". Слова писателя, как указывает истец, негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. В связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми.

Согласно законодательству, вопрос о принятии искового заявления к производству должен быть решен в течение пяти дней с момента его поступления в суд.