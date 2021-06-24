В экстренных службах опровергли, что в Стерлитамаке горит склад с порохом

ТАСС, 24 июня. Сотрудник экстренных служб сообщил ТАСС, что в башкирском Стерлитамаке горит не склад с порохом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе горит пороховой склад и есть угроза перехода огня еще на один такой же склад.

"Это старый склад, пороха там нет. Склад с порохом находится рядом, принимаются меры к его защите", - сказал собеседник агентства.

Утром в четверг в пресс-службе МЧС России сообщили, что на улице Кошевого, 2, на складе начался пожар. Предварительная площадь почти 1, 3 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала.