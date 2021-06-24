{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В экстренных службах опровергли, что в Стерлитамаке горит склад с порохом

При этом собеседник агентства отметил, что склад с порохом находится рядом, принимаются меры к его защите

ТАСС, 24 июня. Сотрудник экстренных служб сообщил ТАСС, что в башкирском Стерлитамаке горит не склад с порохом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе горит пороховой склад и есть угроза перехода огня еще на один такой же склад.

"Это старый склад, пороха там нет. Склад с порохом находится рядом, принимаются меры к его защите", - сказал собеседник агентства.

Утром в четверг в пресс-службе МЧС России сообщили, что на улице Кошевого, 2, на складе начался пожар. Предварительная площадь почти 1, 3 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
РоссияБашкортостан
Иск Земфиры к Евгению Гришковцу поступил в суд Калининграда
Певица требует от писателя 1,5 млн рублей компенсации морального вреда за высказывания относительно ее творчества
Читать полностью