В СИЗО Гомеля начался суд над белорусским блогером Тихановским

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Судебный процесс по уголовному делу белорусского блогера Сергея Тихановского и его соратников, обвиняемых в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране, начался в четверг в следственном изоляторе в Гомеле. Об этом сообщили ТАСС в Гомельском областном суде.

"Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда приступила к рассмотрению в закрытом судебном заседании в помещении СИЗО-3 Гомеля уголовного дела по обвинению Тихановского и других", - отметили в облсуде.

Генеральная прокуратура Белоруссии направила 5 мая в Верховный суд уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Игоря Лосика по обвинению в том, что они "с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году".

В Генпрокуратуре заявили, что "в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более трех млн белорусских рублей (около $1,16 млн)". Также сообщается, что на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше двух млн белорусских рублей (около $775 тыс.). В соответствии с уголовным законодательством Белоруссии, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла жена блогера Тихановского - Светлана. Она не признала эти результаты, покинула страну и в настоящее время проживает за территорией Белоруссии.