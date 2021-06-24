Под Тулой сотрудники ДПС нашли тела двух мужчин в машине, остановленной для проверки

ТУЛА, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники ДПС обнаружили тела двух убитых мужчин в автомобиле, остановленном ими ночью в четверг в Ленинском районе Тульской области. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве задержан, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 44-летний житель поселка Ленинский", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, ночью 24 июня в поселке Иншинский Ленинского района сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль, в салоне которого обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Предварительно установлено, что около 23:00 в среду в деревне Беликово двое мужчин проникли на склад, расположенный на территории заброшенного фермерского хозяйства, который подозреваемый использовал в предпринимательских целях. Он нанес им несколько ударов деревянным бруском по голове, связал, но через непродолжительное время они умерли. "Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул тела в одеяла и погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС", - отметили в пресс-службе.

Следователи СК работают на месте происшествия, допрашивают подозреваемого и свидетелей, назначают необходимые экспертизы, добавили в пресс-службе.