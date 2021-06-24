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Около 7 тыс. латвийских домохозяйств остаются без электричества из-за грозы

Большая часть аварий была вызвана падением веток и деревьев на электролинии, а также ударами молний, сообщили в местной сетевой компании

РИГА, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. домохозяйств в центральной части и на востоке Латвии в четверг остаются без электричества из-за сильного ветра и дождя с грозой, обрушившегося на республику. Об этом сообщает местная сетевая компания Sadales tikls ("Садалес тиклс").

"По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, грозы с сильными порывами ветра, дождем и градом ночью достигли центральной и восточной части страны. Наибольшее число отключений электросети было зарегистрировано во второй половине минувшей ночи, около 03:30 (совпадает с московским), когда без электричества одновременно остались более 13,5 тыс. клиентов "Садалес тиклс", - говорится в сообщении компании.

По данным предприятия, большая часть аварий была вызвана падением веток и деревьев на электролинии, а также ударами молний. За несколько часов ремонтным бригадам удалось восстановить электроснабжение почти половине потребителей. Однако еще порядка 7 тыс. латвийских домохозяйств на данный момент остаются без света.

По прогнозам метеоцентра, в четверг грозы также ожидаются в юго-восточных районах страны. "Садалес тиклс" продолжит работать в усиленном режиме, чтобы оперативно устранять перебои в электроснабжении.

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