Горение на складе в Стерлитамаке и открытой площадке ликвидировано почти на 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пожар на складе в Стерлитамаке и открытой площадке возле него локализован на площади почти 3 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 10:45 пожар локализован, в 11:23 - ликвидировано открытое горение. Площади: 1 200 кв. м -склад, 1 500 кв. м - открытая площадка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на улице Кошевого, 2, в Стерлитамаке на складе начался пожар. Предварительная площадь составила почти 1, 3 тыс. кв. метров, информация о пострадавших не поступала.