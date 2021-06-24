{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Многоэтажное здание частично обрушилось в штате Флорида

На месте происшествия находятся более 80 бригад экстренных служб, заявили в пожарной службе округа Майами-Дейд

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Многоэтажное здание частично обрушилось в американском городе Серфсайд (штат Флорида). Об этом сообщила в четверг пожарная служба округа Майами-Дейд на своей странице в Twitter.

"Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад <...>находятся на месте происшествия. Оказывается содействие со стороны муниципальных пожарных служб", - указывается в публикации.

Информации о пострадавших и причинах ЧП не поступало.

Теги
США
Экс-адвоката Вершинина приговорили к 2,5 года колонии за мошенничество
Читать полностью