Многоэтажное здание частично обрушилось в штате Флорида

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Многоэтажное здание частично обрушилось в американском городе Серфсайд (штат Флорида). Об этом сообщила в четверг пожарная служба округа Майами-Дейд на своей странице в Twitter.

"Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад <...>находятся на месте происшествия. Оказывается содействие со стороны муниципальных пожарных служб", - указывается в публикации.

Информации о пострадавших и причинах ЧП не поступало.