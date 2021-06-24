Сообщения о минировании детсадов на юге Сахалина не подтвердились

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Спецслужбы в четверг вечером не обнаружили взрывные устройства в детских садах Долинского и Корсаковского районов на юге Сахалина, куда поступили сообщения об угрозах взрыва. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"Опасные предметы в результате обследования не обнаружены. Проводится проверка", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что днем на электронную почту 12 детских садов в Долинском и Корсаковском районах с разницей в несколько минут поступили сообщения о минировании образовательных учреждений. Спецслужбы провели немедленную эвакуацию всех детей и сотрудников.