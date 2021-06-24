Тело сотрудника полиции обнаружено в припаркованном автомобиле на Кубани

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции обнаружен погибшим в автомобиле в Армавире на Кубани. Следователи организовали проведение проверки, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"По факту произошедшего территориальным следственным отделом СК РФ по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Источник в экстренных службах региона пояснил ТАСС, что погибшим является сотрудник полиции. По предварительным данным, он обнаружен в автомобиле с ранением.