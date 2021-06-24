Прокуратура Нидерландов не видит необходимости в новом опросе эксперта "Алмаз-Антей"

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 24 июня. /ТАСС/. Голландская прокуратура не видит необходимости в продолжении опроса эксперта российского концерна "Алмаз-Антей" по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил в четверг на слушаниях прокурор Тейс Бергер.

"Нам непонятно, почему защита в очередной раз требует опросить российского специалиста, - отметил он. - Его уже опрашивали семь дней". "У защиты есть права, однако продолжать опрашивать эксперта до тех пор, пока он не даст ответы, которые адвокаты хотят получить от него, не является одним из них", - заявил Бергер.

Ранее адвокаты Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу MH17, заявили, что считают необходимым продолжить опрос российских экспертов по вопросу предполагаемого места запуска ракеты, которой был сбит самолет.