В Ставрополе мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы за тройное убийство

ПЯТИГОРСК, 24 июня. /ТАСС/. Суд в Ставрополе признал виновным мужчину в убийстве трех человек в 2014 году, приговорив его к 25 годам лишения свободы, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Собранные следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Курского муниципального округа. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение оружия), п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остального срока - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что мужчина, временно проживая у своего знакомого в Изобильном, похитил у него охотничье ружье, которое переделал в обрез. После чего в январе 2014 года приехал в Ставрополь к своему брату, которому не мог дозвониться. В ожидании ответа он зашел в один из подъездов многоквартирного дома, ввязался в конфликт со случайным прохожим и застрелил его.

"Скрываясь с места преступления, мужчина вспомнил, что в Ставрополе жила его знакомая, и пошел к ней домой. Женщина впустила его, а через некоторое время их застал ее супруг, спавший в другой комнате. Подозреваемый застрелил потерпевшего, после чего, не желая оставлять свидетеля, дважды ударил бутылкой по голове женщину и перерезал ей ножом горло. Злоумышленник поджег дом и скрылся", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что по горячим следам преступления раскрыть не удалось. Сотрудники СК и МВД продолжали работу, а в 2019 году при очередной сверке криминалисты СК установили совпадение образцов подозреваемого с выделенными из биологических следов на окурках, обнаруженных на местах происшествий. Мужчина попал в поле зрение правоохранителей за совершение других преступлений, а его генотип пополнил специальную базу данных.