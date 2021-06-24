Адвокат заявил, что следователь предлагал Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Следователь ФСБ Александр Чебан предлагал обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса, экс-журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Катчев.

"Следователь сказал Сафронову следующее: "Если ты со мной продуктивно поработаешь по своему делу, я готов выделить на это целый день, а в качестве поощрения я позволю сделать тебе звонок матери прямо из моего кабинета". Мой подзащитный отказался от этого предложения", - сказал Катчев. Он добавил, что до ареста Сафронов звонил матери по несколько раз в день, и общение для его подзащитного с ней имеет очень большое значение.

"Мы расцениваем это предложение следователя как акт давления на Сафронова. Это говорит о том, что следствие по делу моего подзащитного зашло в тупик, и единственным способом получить нужные для следствия показания остается давление", - сказал защитник.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Суд продлил ему арест до 7 июля. Как полагает защита Сафронова, следствие по делу может завершиться к июлю этого года, при этом ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу.