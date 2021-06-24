В Литве шквальный ветер оставил без света 18 тыс. потребителей

ВИЛЬНЮС, 24 июня. /ТАСС/. Около 18 тыс. клиентов электросетей остались без электроэнергии в Литве из-за шквального ветра с ливнем и грозой, бушевавшего в стране в среду вечером. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил в четверг представитель предприятия - оператора распределительных сетей "Энергиёс скирстимо операторюс" Паулюс Калмантас.

"Из-за стихийного погодного явления электричества не было у 18 тыс. наших клиентов. Проблемы решаются, но без света пока еще остаются 5 тыс. потребителей", - сказал он.

В Каунасе из-за разгула стихии упал 25-метровый купол футбольного манежа. Пострадавших в результате инцидента не было.