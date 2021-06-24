В Нижегородской области возбудили дело после заболевания детей COVID-19 в лагере

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. После заболевания детей и сотрудников коронавирусом в оздоровительном комплексе "Кипячий ключ" в Нижегородской области возбудили административное дело, сообщается в четверг на сайте областного управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование по факту групповой заболеваемости (девять случаев, в том числе пять сотрудников) в период с 7 по 12 июня в детском санаторно-оздоровительном комплексе круглогодичного действия "Кипячий ключ", осуществляющего деятельность в рабочем поселке Шатки Нижегородской области. Все заболевшие работники не вакцинированы против COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением главного государственного санитарного врача региона приостановлена деятельность первой смены. Информацию передали в медицинские учреждения для организации наблюдения и в органы МВД для контроля соблюдения заболевшими режима изоляции.

В ходе расследования управление выявило нарушения, способствующие распространению коронавируса. Так, проводилась дискотека в актовом зале, нарушался режим отрядной изоляции, а также режим проветривания и обеззараживания воздуха в помещениях с длительным пребыванием людей. "За выявленные нарушения возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 ст. 6.3 КОАП РФ. В настоящее время материалы переданы в суд", - говорится в сообщении.

Организации выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, а также вынесли постановление об отстранении от работы пяти заболевших коронавирусом сотрудников. Работу лагеря приостановили на 14 дней.