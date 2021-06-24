Экс-адвоката Вершинина приговорили к 2,5 года колонии за мошенничество

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в четверг приговорил к 2,5 года колонии бывшего адвоката Александра Вершинина по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Кирсанов.

"Вершинину вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лет колонии", - сказал он. Вершинин также лишен права заниматься адвокатской деятельностью на три года.

Еще один фигурант дела - предприниматель Алексей Добрынин - приговорен к трем годам и шести месяцам колонии. Прокурор ранее просил осудить Вершинина на три года колонии, Добрынина - на четыре года.

Вершинин признал вину в преступлении по ч. 5. ст. 291.1 ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"). При этом он не признал вину в том, что ему инкриминировало следствие: ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").

Как сообщил ТАСС защитник Алексей Кирсанов, Вершинин обвинялся в том, что по просьбе знакомого взял $300 тыс. у другого лица и передал третьему лицу, но никаких материальных выгод или благ из-за этого он для себя не получил.

В Никулинском суде ранее был вынесен приговор третьему фигуранту дела, бывшему сотруднику ГУУР МВД РФ Владиславу Шаповалову. Суд приговорил Шаповалова к трем годам колонии общего режима.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Вершинин, Шаповалов и Добрынин совершили мошенничество в отношении преступного авторитета Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес. По версии газеты, они за $300 тыс. обещали сделать так, чтобы МВД РФ не дало ход материалам, позволяющим привлечь Христофорова по статье 210.1 УК РФ (лидерство в преступном сообществе). При этом адвокат Кирсанов заявил ТАСС, что "в материалах дела не упоминается человек по имени Василий Христофоров".