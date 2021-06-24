В Сочи возбудили дело по факту ложного сообщения об угрозе взрыва в аэропорту

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Мужчина в Сочи позвонил в полицию и сообщил о минировании входов в местный аэропорт, сообщение оказалось ложным, сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю установили его личность, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что входные контроли в аэропорт Сочи заминированы. В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было, в результате оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, установлен звонивший - мужчина 1986 года рождения, житель Сочи", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", он задержан.