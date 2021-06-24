Суд в Петербурге приговорил к условному сроку пациента за пожар в центре психиатрии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно и обязал выплатить более 675 тыс. рублей Илью Степанова, который летом прошлого года устроил пожар в здании Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком два года. Суд взыскал со Степанова в пользу ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева" 675 тыс. 986 рублей и 71 копейку", - говорится в сообщении.

Степанова признали виновным по статье 167 УК РФ об умышленном уничтожении чужого имущества. Сам он на суде пояснил, что в июне прошлого года поступил в институт в качестве пациента, однако не хотел там оставаться. После этого он взял туалетную бумагу, разложил ее на кровати и поджог. Сам он пояснил, что сделал это из-за эмоционального разочарования. В результате в палате сгорело оборудование, кровати, а также были повреждены коммуникации.

12 июня 2020 года в главке МЧС по Петербургу сообщали, что на третьем этаже здания психоневрологического института на улице Бехтерева произошло возгорание. В течение 25 минут пожар был локализован, открытое горение ликвидировано. При пожаре никто не пострадал, персонал и пациентов пришлось эвакуировать.

Следователи возбудили уголовное дело. В прокуратуре Петербурга тогда сообщали, что в поджоге подозревали одного из пациентов учреждения.