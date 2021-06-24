Дело возбуждено в Кировской области по факту предоставления сироте непригодного жилья

ТАСС, 24 июня. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации Афанасьевского района по факту предоставления сироте непригодной для проживания квартиры, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), в отношении должностных лиц администрации Афанасьевского района по факту нарушения прав лиц из числа детей-сирот", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2020 года администрация заключила муниципальный контракт на приобретение квартиры для жителя региона из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиру купили в поселке Афанасьево, однако позднее жилое помещение признали непригодным для проживания. Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.