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Депутат на Урале получил год ограничения свободы за убийство по неосторожности на охоте

Он также должен выплатить вдове и матери погибшего по 500 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Серовский районный суд Свердловской области приговорил к одному году ограничения свободы депутата законодательного собрания региона Александра Коркина, который в 2019 году по неосторожности застрелил человека во время охоты, сообщили ТАСС в суде.

"Суд признал виновным Коркина и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в качестве компенсации морального вреда взыскано по 500 тыс. рублей, которые будут направлены супруге и матери погибшего.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Согласно материалам уголовного дела, 5 сентября 2019 года депутат, находясь на реке Лозьва Гаринского городского округа, в результате неосторожного обращения с оружием случайно выстрелил из охотничьего ружья в пассажира лодки, в которой они находились. В результате пострадавший умер 8 февраля 2020 года в больнице.

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