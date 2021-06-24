Девочка сломала позвоночник из-за обрыва каната на детской площадке в Иваново

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. На детской площадке в Иваново 10-летняя девочка сломала позвоночник, упав из-за оборвавшегося каната. Об этом в четверг сообщает следственное управление СК по региону.

"Фрунзенским МСО города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность"", - говорится в сообщении.

По данным следствия, девочка пыталась залезть по канату, привязанному к горке на детской площадке, но тот оборвался, ребенок упал на землю с двухметровой высоты. Пострадавшую доставили в областную детскую клиническую больницу, медики диагностировали у нее перелом грудного позвонка. "Произошедшее стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами МКУ по управлению жилищным фондом Муниципального департамента жилищного строительства и городского развития в Иваново своих должностных обязанностей, которые своевременно не приняли меры к обнаружению и устранению недостатков на развлекательном комплексе", - сообщает СК.