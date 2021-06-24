Наводнение в Забайкалье нанесло ущерб в 716 млн рублей

ЧИТА, 24 июня. /ТАСС/. По предварительным оценкам, ущерб от наводнения в Забайкалье составляет более 716 млн рублей, сообщил на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям зампредседателя правительства региона Андрей Гурулев.

"Более 716 млн рублей предварительный ущерб. Выплачено пострадавшим 2 млн 300 тыс. рублей", - сказал он.

Всего, по данным правительства края, потерпевшим признан 1 951 человек.

По данным МЧС, в результате наводнения подтопления были зафиксированы в 13 районах Забайкалья, в 34 населенных пунктах подтопленными оказались 720 жилых домов, 1 248 приусадебных участков и 33 моста, один из которых уже восстановлен. Также было повреждено 280 км автомобильных дорог.

На сегодня остаются подтопленными восемь жилых домов и 59 приусадебных участков. В пунктах временного размещения остаются семь человек, в том числе двое детей. Доставлено 37,8 тонн гуманитарной помощи.