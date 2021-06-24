Арестовали главу стройфирмы по делу о мошенничестве на космодроме Восточный

ТАСС, 24 июня. Благовещенский суд Амурской области до 22 августа санкционировал арест генерального директора московской строительной компании "Респект-СМ" Алика Алексаняна, который обвиняется в мошенничестве почти на 60 млн рублей при выполнении строительно-монтажных работ на космодроме Восточный. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, арестованный бизнесмен вину не признает.

"Судья Благовещенского суда Амурской области до 22 августа избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексаняна Алика Гамлетовича, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму почти 60 млн рублей. В ходе допроса перед арестом бизнесмен заявил о своей невиновности и абсурдности вменяемого ему следствием многомиллионного мошенничества", - рассказал собеседник агентства.

По данным другого источника ТАСС, под стражу ранее был заключен заместитель Алексаняна. "Ему предъявлено другое обвинение, но его уголовное дело также связано с хищениями на космодроме", - уточнил источник. Дело расследует следственное управление СК России по Амурской области. Срок следствия установлен до той же даты, что и арест, который суд избрал в отношении Алексаняна.

Официальными комментариями органов следствия и защиты бизнесмена ТАСС пока не располагает.

В начале июня газета "Коммерсантъ" сообщила о возбуждении сразу двух уголовных дел в связи с махинациями на космодроме Восточный. В одном случае благодаря должностным лицам АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ) подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн рублей, а другой похитил еще 60 млн, представив фиктивные документы, уточняло издание. По данным следствия, говорится в "Коммерсантъ", 15 июня 2020 года между дирекцией космодрома Восточный и АО ЦЭНКИ был заключен государственный контракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте "Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2", который расположен в ЗАТО Циолковский Амурской области. По данным издания, через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения с московской строительной компанией ООО "Респект-СМ" на общую сумму более 4 млрд рублей.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань". Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.