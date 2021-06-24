В центре для больных с COVID-19 в Москве произошел пожар, эвакуированы 80 человек

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в центре, переоборудованном для больных ковидом в Москве, все пациенты эвакуированы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Федосьино, 20, в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения Москвы, переоборудованном для больных ковидом, произошел пожар. Проведена полная эвакуация больных", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что произошло возгорание мебели. Площадь пожара составила 15 кв. м. "В данный момент пожар потушен. Информация о пострадавших не поступала", - добавил он. По его словам, эвакуировано было около 80 человек.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что пожар начался в 14:46 мск. "Происходило возгорание в административно-хозяйственном здании в одном из кабинетов на площади 15 кв. м. Принятыми мерами в 15:06 возгорание локализовано, в 15:11 ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в главке.