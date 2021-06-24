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Бывшего сити-менеджера Саратова суд оправдал по обвинению в растрате

В марте 2019 года Алексея Прокопенко задержали по уголовному делу о хищении коммунальных платежей, собранных у саратовчан

САРАТОВ, 24 июня. /ТАСС/. Суд оправдал бывшего сити-менеджера Саратова Алексея Прокопенко, сообщил ТАСС адвокат Прокопенко Дмитрий Беляков.

Экс-чиновника задержали в марте 2019 года. Сообщалось, что он подозревается в мошенничестве и является фигурантом уголовного дела о хищении коммунальных платежей, собранных у граждан. Позже дело Прокопенко переквалифицировали, ему вменили растрату.

"Прокопенко оправдан", - сказал собеседник агентства.

В 2014 году Прокопенко объявили в розыск, позже суд заочно арестовал его. Но весной Прокопенко сам явился к следователям и, его заключили под стражу.

Алексей Прокопенко был сити-менеджером Саратова в 2010-2013 годах. Он ушел в отставку после того, как его обвинили в неисполнении судебных постановлений о выдаче квартир детям-сиротам. Тогда суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 200 тыс. рублей с запретом занимать государственные должности.

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