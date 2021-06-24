Суд отсрочил приговор экс-судье из Волгограда, обвиняемой в покушении на мошенничество

АСТРАХАНЬ, 24 июня /ТАСС/. Апелляционная коллегия Астраханского областного суда отсрочила исполнение приговора экс-судье из Волгограда, которую в апреле признали виновной в покушении на мошенничество и приговорили к двум годам колонии, до достижения 14-летнего возраста ее ребенка. Об этом сообщил представитель суда в четверг.

"Приговор Ленинского районного суда Астрахани от 21 апреля 2021 года был изменен. На основании ст. 82 УК РФ было отсрочено исполнение приговора до достижения 14-летнего возраста малолетнего ребенка обвиняемой", - сообщили в суде.

21 апреля суд Астрахани приговорил Добрынину к двум годам колонии за покушение на мошенничество, которое не было доведено до конца по независящим причинам. Добрынина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество".

23 сентября 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила Следственному комитету возбудить в отношении Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации города к одному из предпринимателей о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

Председатель суда пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денежных средств женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.