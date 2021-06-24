Летного директора S7 арестовали за продажу должности пилота

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Домодедовский городской суд Московской области на два месяца отправил в СИЗО летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова, задержанного с поличным при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Бадракову пока не предъявлено обвинение.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансура Бадракова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере)", - сказала пресс-секретарь Вера Слонова.

Как сообщалось ранее, следователи и сотрудники правоохранительных органов задержали Бадракова в Московской области. В авиакомпании уточнили ТАСС, что задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании. По данным источника ТАСС, ведущий пилот-инструктор S7 Airlines Михаил Гусев, ранее задержанный в рамках уголовного дела в отношении Бадракова, дал признательные показания и заявил о сотрудничестве со следствием. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По делу уже допрошены свидетели, среди которых "потенциальный покупатель должности пилота", проведены обыски по местам проживания Бадракова и его коллеги. В зависимости от роли фигурантам вменяется коммерческий подкуп и посредничество. СК планирует опросить всех сотрудников в подразделении задержанного Бадракова, а также пилотов авиакомпании в тот период, когда он занимал управляющую должность.

Как сообщала в конце апреля этого года газета "Известия", в компании S7 Airlines ожидают в 2021 году девять новейших самолетов Airbus A320/321neo, всего российские авиакомпании примут в этом году в свои парки более 90 самолетов.