В Новосибирске два медучреждения проведут внутреннюю проверку после смерти пациентки

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Городская инфекционная клиническая больница №1 Новосибирска и Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Мешалкина проведут внутреннюю проверку контроля качества оказания медицинской помощи после сообщений СМИ о смерти пациентки частной медклиники. Данные учреждения были задействованы в оказании помощи, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В связи с распространением в СМИ информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи скончавшемуся в Новосибирской области 26-летнему пациенту, и с учетом того, что в оказании медпомощи были задействованы две медицинских организации - одна регионального (ГБУЗ НСО "Городская инфекционная клиническая больница №1") и одна федерального подчинения ("ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина" Минздрава России), каждое учреждение проведет внутреннюю проверку контроля качества оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее местные СМИ, в клинике пациентке должны были провести малоинвазивную гинекологическую операцию - она на тот момент была полностью обследована. Когда женщина уже была под наркозом, ее состояние сильно ухудшилось. Врачи оценили это как признак развития тромбоэмболического осложнения и остановили операцию - женщину в срочном порядке перевели в сосудистый центр первой городской клинической больницы, где она и умерла на следующий день.

Ранее следственный комитет и управление Росздравнадзора по Новосибирской области начали проверку обстоятельств смерти пациентки. По данным Росздравнадзора, женщина умерла после плановой операции в многопрофильном медицинском центре "Евромедклиник". В заключении ГБУЗ НСО "Новосибирское клиническое областное бюро судебно-медицинская экспертиза" причиной смерти указан "неуточненный анафилактический шок".