Причиной пожара в центре для больных COVID-19 в Москве могло стать короткое замыкание

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Короткое замыкание могло стать причиной пожара в центре для больных COVID-19 в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, короткое замыкание могло привести к возгоранию в административно-хозяйственном здании центра для больных коронавирусом. Но рассматриваются и другие версии", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, жизни и здоровью пациентов центра для больных с коронавирусом ничто не угрожает. Всем эвакуированным пациентам разрешили вернуться обратно.

Днем в четверг на улице Федосьино, 20, в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения Москвы, переоборудованном для больных COVID-19, произошел пожар. Около 80 человек были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

