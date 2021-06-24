Из-за непогоды в Чехии остановили работу блока АЭС "Темелин"

ПРАГА, 24 июня. /ТАСС/. Администрация АЭС "Темелин" была вынуждена в четверг принять решение об остановке второго энергоблока из-за падения трех опор ЛЭП, соединяющих АЭС и распределительную подстанцию Кочин. Об этом сообщает телеканал ČT 24 со ссылкой на представителя АЭС.

Падение опор произошло вне территории станции в результате сильного ливня с ураганными порывами ветра, прошедшего в этом районе Чехии в ночь со среды на четверг.

"Безопасность станции не пострадала. Первый блок работает на полную мощность", - сообщил представитель АЭС Марек Свитак.

В результате ночного удара стихии в Чехии были повреждены ветром и упавшими деревьями 55 участков ЛЭП. Без электричества осталось около 45 тыс. домохозяйств.

Вторая чешская АЭС "Темелин" была построена на юго-западе республики в 2002 г. по российским проектам. Электричество на станции вырабатывают два энергоблока. Первая АЭС в ЧССР "Дукованы" вошла в строй в 1987 г.