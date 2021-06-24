Из-за дождя в горах потоки воды вновь образовались на улицах и в парке под Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Улицы и парк поселка Кореиз под Ялтой в четверг вновь подтапливают потоки воды после прошедшего на горе Ай-Петри дождя, сообщили журналистам в Мининформе Крыма.

"В результате дождей на горе Ай-Петри образовались потоки воды, которые стекают по улице Южная, в районе санатория "Белоруссия", по территории Мисхорского парка, а также по ул. Кореизское шоссе, ул. Водовозовых. <...> На момент осмотра территории подтоплений жилых домов не выявлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место направились глава поселка и сотрудники МЧС.

Сейчас ведут работы по отводу потоков воды от жилых домов. На территории Кореиза постоянно находятся 55 военнослужащих, более 40 сотрудников МЧС, почти 60 участников Общероссийского народного фронта и техника, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в соседний Мисхор, где вышедшая из берегов река стала вновь подтапливать дома жителей, экстренно переброшены для строительства плотины участники команды "Молодежка ОНФ".