Жителя Тулы приговорили к шести годам колонии за кражу у банка 95 млн рублей

ТУЛА. 24 июня. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Тулы в хищении более 95 млн рублей, поступивших на его счет из-за технической ошибки программного обеспечения. Суд приговорил мужчину к шести годам колонии, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Суд учел позицию государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Советский районный суд признал 35-летнего жителя Тулы виновным по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража с банковского счета, совершенная в особо крупном размере".

Как сообщалось, в ночь на 1 июня 2020 года мужчина, используя техническую ошибку в программном обеспечении при проведении Банком ВТБ (ПАО) транзакций, выполнил 220 операций, повлекших зачисление на его банковский счет денежных средств в размере 95,2 млн рублей, принадлежащих банку. После он приобрел недвижимость в собственность третьего лица и провел многочисленные финансовые операции с денежными средствами в крупном и особо крупном размере. Во время расследования уголовного дела он возместил имущественный вред банку частично - около 40 млн рублей.