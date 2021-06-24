В бизнес-центре в Новом Уренгое произошел пожар

ТАСС, 24 июня. Из-за возгорания кровли делового центра в Новом Уренгое, в котором арендует помещение АО "Роспан интернешнл" (структура "Роснефти"), пришлось эвакуировать людей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Кровля и частично фасад горят на площади на 500 кв. метров. Эвакуированы самостоятельно 540 человек, 10 человек были выведены силами пожарной охраны. [Это деловой центр], часть помещения арендовала компания "Роспан интернешнл", не все здание", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе компании подтвердили ТАСС, что предприятие арендует часть офисных помещений в деловом центре "Строитель". "При возгорании делового центра "Строитель" в городе Новый Уренгой работники "Роспан интернешнл" не пострадали. <...> "Роспан" не арендует этаж, где, по предварительной информации, находился очаг возгорания", - уточнили в пресс-службе.