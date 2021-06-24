В лесах Коми установили особый противопожарный режим в связи с жаркой погодой

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели с 24 июня в лесах Республики Коми, где на этой неделе температура воздуха бьет рекорды. Соответствующее постановление подписал первый зампред правительства региона Игорь Булатов, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды Коми.

"Особый противопожарный режим вводится [в связи] с устойчивой жаркой погодой и повышением температуры на территории республики. Режим введен до принятия правительством республики решения о его отмене. Он предусматривает ограничение посещения гражданами лесов при установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды", - говорится в сообщении.

Исключение составляют те граждане, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. Но при этом лесопользователи должны обеспечить немедленное реагирование на возгорания и организовать патрулирование арендованных лесных участков. На период действия режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, усиливается мониторинг территорий лесного фонда в регионе, проводится информирование населения.

"В Коми с начала пожароопасного сезона произошли 47 лесных пожаров, в 27 случаях причиной пожаров на территории лесного фонда стал человеческий фактор. Сегодня введение особого противопожарного режима - это один из главных инструментов защиты лесов от пожаров", - привела пресс-служба слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексея Кузнецова.

За нарушение режима грозит штраф гражданам до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 400 тыс. рублей.

Как сообщали ранее ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, температура в регионе на этой неделе близка к экстремально высоким значениям, 22 июня в Сыктывкаре был побит температурный рекорд 102-летней давности. Прогнозировалось, что в четверг жара накроет весь регион и достигнет своего пика. Везде ожидается под 30 градусов жары, местами до плюс 31-33 градусов.