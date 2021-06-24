Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Инспектор ДПС погиб в результате съезда в кювет на служебном автомобиле в городе Тогучин Новосибирской области. Водителя с травмами доставили в медицинское учреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, у дома № 2 по ул. Береговая Тогучина совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате происшествия пассажир - инспектор дорожно-патрульной службы - погиб. Водитель с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по результатам освидетельствования водитель был трезв. На место ДТП выезжало руководство ГУ МВД России по Новосибирской области. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. СК также была организована проверка, в ведомстве сообщили, что авария произошла в момент погони экипажа ДПС за группой мотоциклистов, не выполнивших законные требования об остановке.