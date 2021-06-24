Экс-начальника склада МВД в Крыму осудили на 4,5 года колонии за хищение и сбыт оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Бывший начальник оружейного склада подразделения МВД по Крыму признан виновным в хищении и сбыте оружия и комплектующих к нему и приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и городу Севастополю.

"Сегодня Киевским районным судом бывший сотрудник МВД признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти, на два года, а также лишен специального звания старшего лейтенанта полиции. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Следователем управления по расследованию особо важных дел и судом установлено, что в декабре 2018 года у действующего на тот момент начальника склада возник преступный умысел присвоить вверенное ему имущество, помещенное в хранилища склада вооружения. "Должностное лицо, имея беспрепятственный доступ в помещение, похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также поступившее от граждан на временное хранение оружие. Среди присвоенного также значилась раритетная винтовка Мосина образца 1891-1930 годов. Похищенное обвиняемый сбывал знакомым", - отмечается в сообщении.

Также в ходе следствия установлены организованные им тайники в Ялте и на территории Симферопольского района, где экс-полицейский хранил украденное. "Всего со склада должностных лицом было похищено более 150 единиц оружия. Преступная деятельность начальника склада была пресечена в мае 2020 года во взаимодействии с оперативными сотрудниками ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым", - уточняется в сообщении.