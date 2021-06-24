В Крыму начали дезинфекцию улиц и зданий

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты начали обработку дезинфицирующими растворами улиц и зданий в Ялте (Республика Крым). Это предотвратит возможное распространение инфекционных заболеваний, сообщили журналистам в четверг в Мининформе Крыма.

"Подразделения МЧС России в количестве более 700 человек в составе общей группировки РСЧС продолжают ликвидировать чрезвычайную ситуацию на территории городского округа Ялта. В том числе к ликвидации [последствий происшествия] привлечены спецподразделения, которые проводят дезинфекционную обработку помещений, социально значимых объектов и улиц", - цитирует министерство начальника ГУ МЧС России по республике Аркадия Ожигина.

Совместно с представителями управления Роспотребнадзора и Министерства ЖКХ республики в Крыму определены объекты, где в первоочередном порядке поводят санитарную обработку. Дезинфекция необходима для предупреждения распространения инфекционных и вирусных заболеваний.

"В этот перечень вошли социально значимые объекты, подвальные помещения жилых домов, зданий и сооружений, освобожденных от воды, очищенных от намола и просушенных с помощью тепловых пушек. <…> Для дезинфекции спасатели используют дезраствор, состав которого совершенно безопасен для людей и животных, при этом эффективен в борьбе с вирусами и бактериями", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в течение суток пожарно-спасательные подразделения откачали из подвалов и подтопленных помещений более 38 тыс. кубометров воды. Это сопоставимо с 238 самыми крупными железнодорожными цистернами. Специалисты просушили 18 жилых домов, укрепили две временные дамбы.