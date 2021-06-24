Факт пропаганды Моргенштерном наркотиков подтверждается выводами экспертизы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Факт пропаганды рэпером Алишером Моргенштерном наркотиков подтверждается выводами психолого-лингвистической экспертизы. Об этом сказано в решении суда по делу Моргенштерна, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Несмотря на отрицание Моргенштерном своей вины, она подтверждается заключением экспертов. Согласно их выводам, в вербальной и визуальной информации, размещенной на видеохостинге YouTube, на канале Моргенштерна содержатся слова и выражения, обозначающие способы изготовления и употребления наркотиков, а также высказывания, которые относятся к семантическому полю "употребление наркотиков", характеризующие последствия от употребления наркотиков, демонстрирующие результат употребления наркотиков, а также побуждение к предоставлению дозы наркотика", - сказано в документе.

Там подчеркивается, что в том же ролике на канале исполнителя выражено положительное отношение к наркотикам и их употреблению. Кроме него, как полагают эксперты, в видеоматериалах на канале рэп-исполнителя "содержатся признаки психологического воздействия на адресата за счет использования приемов эмоциональной и рациональной аргументации: представления героев как обладающих высоким статусом, силой и властью, апелляции к поддержке значимости окружения, романтизации образов кумиров-наркоманов как "плохих парней". Помимо этого, специалисты полагают, что в роликах Моргенштерна создан образ кумира-наркомана как социально успешного человека.

3 июня Зюзинский суд признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Рэп-исполнитель обжаловал это решение.

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении музыканта на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.