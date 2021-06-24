В Татарстане шестерых детей госпитализировали после отравления антисептиком

ТАСС, 24 июня. Шестеро детей госпитализированы с признаками отравления в Пестречинском районе Татарстана. По предварительной версии, дети отравились антисептиком, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в четверг.

"В Пестречинскую ЦРБ были доставлены шестеро детей с признаками отравления. Предварительно, они отравились антисептиком", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили местные СМИ, пострадавшие дети (от 10 до 13 лет) находились в детском лагере.

"Состояние детей ближе к удовлетворительному, опасений не вызывает. Они в стационаре под наблюдением", - пояснили ТАСС в региональном Минздраве.