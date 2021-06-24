Сумму ущерба от подтоплений у жителей Крыма оценивают в 171 млн рублей

ЯЛТА /Республика Крым/, 24 июня. /ТАСС/. Власти зафиксировали ущерб, нанесенный жителям Крыма стихией, в размере 171 млн рублей. Об этом сообщил в четверг на заседании оперштаба в Ялте председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

"Всего по состоянию на сегодняшний день составлено 866 актов. Сумма ущерба по данным актам составила 171 млн рублей", - сказал Гоцанюк.

По его словам, часть жителей уже получили компенсации на сумму 37 млн рублей. "Получили 637 граждан компенсацию на 37 млн рублей", - сказал крымский премьер.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, большая часть обращений, поступающих в его адрес в соцсетях, связана с возмещением ущерба подтопленцам. Оценка поврежденных во время подтопления Ялты автомобилей начнется в пятницу.

"У нас пока нет инструментов и нет прецедентов по автотранспорту, однако после оценки всего ущерба, когда мы поймем количество пострадавших, будет принято решение. Скорее всего, мы объявим решение во вторник", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "по бизнесу такая же ситуация". "Комиссии должны полностью обследовать повреждения. Оценка товара утерянного вряд ли будет производиться. Это сделать невозможно. Будет идти речь о компенсации на ремонт помещений, которые пострадали, мы рассматриваем такую же практику, как в Иркутской области. И дальнейшие меры поддержки - это связано с нашими фондами микрофинансирования и микрокредитования, прямые меры поддержки, беспроцентные кредиты и так далее", - пояснил Аксенов.