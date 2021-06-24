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Солдат-контрактник погиб на военном полигоне под Воронежем

По предварительным данным, он погиб из-за неосторожного обращения с оружием при проведении стрельб на полигоне

ТАСС, 24 июня. Солдат контрактной службы погиб на военном полигоне Погоново под Воронежем. В связи с инцидентом командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами начало проверку, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы. По предварительным данным, его смерть наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении стрельб на полигоне в ходе плановых занятий по боевой подготовке", - сказали в пресс-службе.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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