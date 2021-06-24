Экс-мэр Липецка получил условный срок за превышение должностных полномочий

ТАСС, 24 июня. Суд в Липецкой области признал главу Тербунского района Липецкой области виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам условно за незаконную выдачу разрешения на добычу 14 тонн песка. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Липецкого областного суда.

"Приговором Задонского районного суда 47-летний глава Тербунского района Липецкой области признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном лицом, занимающим должность главы органа местного самоуправления. Председательствующая по делу судья Анна Дуванова назначила ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти, в государственных учреждениях, в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на два года", - говорится в сообщении.

В январе следователи предъявили обвинение экс-мэру Липецка Сергею Иванову, ныне главе администрации Тербунского района, в превышении должностных полномочий с ущербом для государства на сумму более 3 млн рублей за незаконное разрешение добычи песка на территории сельского поселения. Чиновник осужден по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим должность главы органа местного самоуправления").

Как установил суд, 15 апреля 2019 года к Сергею Иванову обратился генеральный директор компании "Сельхозинвест" с просьбой дать разрешение на добычу песка из недр земельного участка, расположенного недалеко от села Дубровка Тербунского района. Песок планировалось использовать для строительства предприятия по хранению яблок. Сергей Иванов дал незаконное устное разрешение гендиректору компании на использование песка с данного земельного участка, зная, что предприятие не имеет на это права. С 18 апреля по 26 июня 2019 года при помощи спецтехники с участка было вывезено более 9 тыс. кубометров песка.

Ущерб от действий чиновника превысил 3,1 млн рублей. Компания "Сельхозинвест" возместила государству ущерб в полном объеме. Также юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.