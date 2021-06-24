В ялтинском музее обрушилась 300-метровая подпорная стена

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Подпорная стена длиной 300 м обрушилась в ялтинском музее под открытым небом "Поляна сказок", что стало причиной оползня, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко на комиссии по ЧС в четверг.

"В нашем уникальном музее под открытым небом произошло обрушение огромное подпорной стены, которую просто снесло. Протяженностью 300 м. Мы уже с генералом Ожигиным (начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин) думали о том, как разрешить эту ситуацию, какие меры предпринять по данному вопросу, потому что начался оползень. И у нас практически до верхней точки - до беседки - осталось 3 м", - сказала Павленко.

По словам главы администрации, укрепление стены в музее начнут в пятницу.

Подтопления также произошли в селе Запрудное под Алуштой, сообщила глава алуштинской администрации Галина Огнева. "Село Запрудное - там у меня размыло несколько дорог, подтопило дома. Своими силами, силами предпринимателей мы закроем эти вопросы. Зная о большой проблеме, которая есть, справимся своими силами", - сказала Огнева.

По ее словам, сейчас одна из дорог будет расчищена бульдозером, подсыпана щебнем. В дальнейшем планируется проектировка и строительство новой дороги в Запрудное.

На своей странице в Facebook Огнева также сообщила, что в результате подтопления никто не пострадал.