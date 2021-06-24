В центре Москвы мужчина укусил полицейского после дорожного конфликта

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мужчина укусил полицейского после дорожного конфликта на Зубовском бульваре в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции приехали на вызов на Зубовский бульвар, где произошел дорожный конфликт между двумя мужчинами. Один из них напал на полицейского и укусил его за руку", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт получения полицейским телесных повреждений. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции, по данному факту проводится проверка.