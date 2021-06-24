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Вертолет Росгвардии разбился под Петербургом

Три человека погибли
Ми-8 Антон Новодережкин/ТАСС, архив
Описание
Ми-8
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, который принадлежит Росгвардии, потерпел крушение в Ленинградской области. По предварительным данным, погибли трое военных, рассказали ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"В результате авиационного происшествия [вертолет] упал в Ленинградской области. Предварительно, три члена экипажа - военнослужащие - погибли", - сказали в пресс-службе.

"Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта", - сообщил представитель ведомства.

Вертолет был без вооружения и совершал учебно-тренировочный полет. После падения машина загорелась, пожар был потушен.

Представитель ведомства также уточнил, что вертолет состоит в транспортно-боевой эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. "На место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации, проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета на территории региона, местные жители не пострадали. 

По данным другого источника, заявка о падении вертолета поступила в 20:30. Пользователи соцсетей распространяют фотографии, предположительно, с места происшествия, над которым виднеется высокий столб дыма. Судя по некоторым снимкам, крушение произошло в поле.

Причиной крушения вертолета мог стать отказ двигателя.

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