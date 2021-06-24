Вертолет Росгвардии разбился под Петербургом

Вертолет был без вооружения и совершал учебно-тренировочный полет. После падения машина загорелась, пожар был потушен.

"Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта", - сообщил представитель ведомства.

"В результате авиационного происшествия [вертолет] упал в Ленинградской области. Предварительно, три члена экипажа - военнослужащие - погибли", - сказали в пресс-службе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, который принадлежит Росгвардии, потерпел крушение в Ленинградской области. По предварительным данным, погибли трое военных, рассказали ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Представитель ведомства также уточнил, что вертолет состоит в транспортно-боевой эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. "На место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации, проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета на территории региона, местные жители не пострадали.