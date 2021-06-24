МЧС предупредило о высоком классе пожарной опасности в Вологодской области

ТАСС, 24 июня. Высокий класс пожарной опасности ожидают сотрудники МЧС в ближайшие дни в Вологодской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным вологодского Гидрометцентра, на текущей неделе в Вологодской области воздух прогреется до 32 градусов.

"25-26 июня в отдельных районах Вологодской области (Нюксенский, Тарногский, Белозерский, Вашкинский, Сокольский, Междуреченский) ожидается установление чрезвычайной пожароопасности пятого класса. В Вологодском, Грязовецком, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Кирилловском, Череповецком, Шекснинском и Кадуйском районах сохранен пятый класс пожароопасности", - говорится в сообщении.

Таким образом, в 15 из 26 районов Вологодской области существует высокий риск возникновения лесных пожаров, а в 28 муниципальных образованиях области ввели особый противопожарный режим, который обозначает полный запрет посещения лесов.

МЧС просит граждан быть внимательными и осторожными, воздержаться от посещения лесов и разведения там огня, при обнаружении лесного пожара или задымления в лесу, обеспечив собственную безопасность, незамедлительно сообщить информацию на телефон доверия Главного управления МЧС России по Вологодской области 72-99-99.