Причиной крушения Ми-8 Росгвардии в Ленинградской области мог стать отказ двигателя

ТАСС, 24 июня. Отказ двигателя, по предварительным данным, мог стать причиной крушения вертолета Ми-8 Росгвардии в Гатчинском районе в Ленинградской области. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, крушение вертолета Ми-8 произошло в результате отказа двигателя", - сказал собеседник агентства.

Вертолет Ми-8 Росгвардии разбился вечером в четверг в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате, предварительно, погибли трое военнослужащих. Вертолет состоит в транспортно-боевой эскадрилье Северо-Западного округа Росгвардии, уточнили в ведомстве. В момент падения он был без вооружения, экипаж выполнял учебно-тренировочный полет.