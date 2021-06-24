СК возбудил уголовное дело после падения вертолета в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил полетов после падения Ми-8 Росгвардии в Ленинградской области, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в СК.

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированным в городе Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ "Нарушение правил полетов или подготовки к ним"", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, предварительно установлено, что по плану учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 вертолет Ми-8 в районе 20 часов поднялся в воздух. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе Ленинградской области, он пропал с экранов радаров. На борту было три члена экипажа. На место происшествия выехали следователи, из воинской части изымается документация, допрашиваются свидетели.

По данным Северо-Западного округа Росгвардии, в результате крушения, предварительно, погибли трое военнослужащих. Вертолет в момент падения был без вооружения, экипаж выполнял учебно-тренировочный полет.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что после падения машина загорелась, пожар был потушен. По предварительным данным источника, крушение произошло в результате отказа двигателя.