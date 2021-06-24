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Глава Минприроды РФ инициировал проверку из-за столкновения двух лодок на Волге

Александр Козлов также пообещал оказать помощь семье пропавшего в результате ЧП Дениса Безрукова

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов инициировал служебную проверку по факту столкновения на Волге моторной лодки, принадлежащей Жигулевскому заповеднику, и надувной лодки, в результате которого пропал без вести человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министра в четверг.

"Глава Минприроды России Александр Козлов инициировал служебную проверку сотрудников Жигулевского заповедника по факту столкновения на Волге моторной лодки "Фьерд-460", принадлежащей природоохранной территории, и надувной лодки", - говорится в сообщении.

Руководитель министерства, слова которого приводятся в сообщении, назвал эту ситуацию ужасной, отметив, что виновных в происшествии установят следственные органы, и пообещал оказать помощь семье пропавшего Дениса Безрукова.

По предварительным данным, 18 июня в акватории Саратовского водохранилища на Волге столкнулись катер и надувная лодка с двумя взрослыми и малолетним ребенком на борту. В результате удара 32-летний владелец надувной лодки выпал из нее и ушел под воду. Найти его до сих пор не удалось. Проверку по делу проводят сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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РоссияКозлов, Александр АлександровичСамарская область
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