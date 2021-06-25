Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пропавший со связи легкомоторный самолет в Архангельской области потерпел крушение, пилот и летчик-наблюдатель живы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Самолет обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что пилот и летчик-наблюдатель в сознании.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, самолет сгорел. "Из пассажиров - один может ходить, другой нет. Их везут в больницу на вертолете", - сказал собеседник агентства.

Вечером в четверг в Верхнетоемском районе Архангельской области перестал выходить на связь легкомоторный самолет, который проводил авиапатрулирование по мониторингу лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра.