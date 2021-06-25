Во Флориде после обрушения дома из-под завалов извлекли 37 человек

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Спасатели смогли извлечь из-под завалов 37 человек после частичного обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), не менее 11 из них нуждаются в медицинской помощи. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель местной службы пожарной охраны Рей Джедалл.

По его словам, "37 человек были извлечены из-под элементов конструкции"."Сейчас суммарно 11 пациентов, которым оказывают медицинскую помощь", - добавил он.

Представитель службы пожарной охраны сообщил, что спасатели фиксировали доносящиеся из-под завалов звуки. "Это звучало так, как будто стучали люди", - пояснил Джедалл. Он отметил, что голосов спасатели не слышали.

По словам руководителя полиции округа Майами-Дейд Альфредо Рамиреса, при обрушении дома погиб один человек, судьба 99 остается неизвестной. Ранее телеканал ABC сообщил, что число погибших возросло до трех. Рамирес не подтвердил эти данные.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на четверг. В районе происшествия ограничено движение транспорта. Власти пока не уточняют причины ЧП. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.